½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¼¡´üwatchOS¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö11¡×¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÈÌ¡¢Á´OS¤Ç¤ÎÌ¿Ì¾¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¾Îñ½àµò¡Ê²¼Æó·å¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖwatchOS 26¡×¤ÎÌ¾¾Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯¼¡³«È¯¼Ô¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖWWDC25¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Apple Watch¸þ¤±¤Î¼¡´üOS¡ÖwatchOS 26¡×¤òÈ¯É½Â¾OS¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖLiquid Glass¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¡Ö¼Ì¿¿¡×