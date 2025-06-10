7·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ê¥É¥Ã¥°¥¹¡Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤è¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¦±é¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¤È¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤ó¤³2É¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¸¶²ÌÌí¡ßÀ®ÅÄÎ¿¤¬°¦¸¤¤­¤Ã¤«¤±¤ËµÞÀÜ¶á!?¡Ø½éÎøDOGs¡Ù7·î¥¹¥¿¡¼¥È´Ú¹ñ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤ÏÆüËÜ¥É¥é¥Þ½é½Ð±éTBS¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤È´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒSTUDIO DRAGON¤¬½é¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ò¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¶¸¶±é¤¸¤ë°¦¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥¯