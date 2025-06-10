ÃÏ¶ä¡Ö¥¸¥êÉÏ¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ÎÄ¹Ìî¶ä¹Ô¡£¹çÊ»¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö½àÈ÷¡×¤¬É¾²Á¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë25Ç¯3·î´ü·è»»¤ÇÈ½ÄêŽ¤ÃÏ¶äŽ¢¥¸¥êÉÏŽ£¥é¥ó¥­¥ó¥°¥ï¡¼¥¹¥È10¹Ô2024Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ò²ò½ü¤·¡¢0.5%¤Þ¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤¬°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¶ä¹Ô¶È³¦¤¬ÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤¿¡Ö¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºö¶âÍø¤¬°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¤ÎÂß½Ð¶â¤äºÄ·ô¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÍøÂ©¤âÁý²Ã¤¹¤ë¡£Íø¾å¤²¤¬µÕÉ÷¤Î¶ä¹Ô¤â°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î