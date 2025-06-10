¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2015Ç¯12·î16Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)¹¾Æ¬¤Ï¥°¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤â¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤¬Âç´î¤Ó¤·¤¿Æü¤¬¤¢¤ë¡£2010Ç¯9·î26Æü¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬»Ä¤ê6»î¹ç¤ÇÀ¾Éð¤È¤Î3.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹¾Æ¬¤Î¾ì¹ç¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¤âÇï¼ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÂ¿Íº°ì¤¬ÅðÎÝ2¸Ä¤òÀ®¸ù