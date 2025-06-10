¥¢¥Ã¥×¥ë(Apple)¤Ï¡¢WWDC 2025¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢Apple TV¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¼¡´üOS¡ÖtvOS 26¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ tvOS 26¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤òApple TV¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥Þ¥¤¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¾§¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£ ²Î»ìËÝÌõ¤ÈÈ¯²»µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸À¸ì¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ç¤â²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎiPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤ò¥­¥åー¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¾å¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô