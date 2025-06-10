Image: Apple ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢26¡£ËÜÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖWWDC 25¡×¡£´ðÄ´¹Ö±é¤Î¥­¡¼¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï±½¤µ¤ì¤ì¤Æ¤¤¤¿iOS¤Î¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡ªÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏiOS 19¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ª ¡ÖiOS 26¡×¡ªÀ¾Îñ¤ÎËöÈø2·å¤ò¼è¤ëÌ¿Ì¾µ¬Â§¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊiOS¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿OS¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥ê¥­¥Ã¥É¥°¥é¥¹¡×¡¢Î®¤ì¤ë¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤é¤·¤¤¡£#W