NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö13:08¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:08¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42825.57¡Ê+62.70+0.15%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19629.50¡Ê+99.55+0.51%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª38345¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+235+0.61%¡Ë ²¤½£³ô¼°9Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8832.28¡Ê-5.63-0.06%¡Ë ÆÈDAX 24174.32¡Ê-130.14-0.54%¡Ë Ê©CAC40 7791.47¡Ê-13.40-0.17%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.999¡Ê-0.037¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.476¡Ê-0.030¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.951¡Ê-0.