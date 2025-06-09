Image: KOKUYO ÇØÃæ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¥Á¥§¥¢¤À¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Ø»Ò¤È¤ÎÁêÀ­¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¯Âç»ö¡£Ç­ÇØ¤ä¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤Ê¤É¡¢¤³¤¸¤é¤»¤ë¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤­¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤È¥«¥ó¥Ú¥­¤ÊÁêÀ­¤Î°Ø»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¼ïÎà¤âÃÍÃÊ¤â¥Ô¥ó¥­¥ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÂ¤ë¤ÈÉâ¤¯¥Á¥§¥¢¡© ¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¤Î¥³¥¯¥è¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖingCloud¡Ê¥¤¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢ºÂ¤ë¤ÈÉâÍ·´¶¤¬ÆÀ¤é