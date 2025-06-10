Rodrigo Campos¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯£¹Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡Ê£É£É£Æ¡Ë¤¬£¹ÆüÈ¯É½¤·¤¿£µ·î¤Î¿·¶½¹ñ¾Ú·ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Î»ñ¶â¥Õ¥í¡¼¤Ï¡¢£±£¹£²²¯¥É¥ë¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£Á°·î¤Î£³£·²¯¥É¥ë¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤«¤éÅ¾¤¸¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·î¤Ï£¶£¶²¯¥É¥ë¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡£ËÇ°×ÀïÁè¤¬°ì»þÅª¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñºÄ·ô¤¬£±£±£±²¯¥É¥ë¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤òµ­Ï¿¤·¡¢Ãæ¹ñ³ô¤â£±£´²¯¥É¥ë¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î¿·¶½»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢³ô¼°¤¬£·¥«·îÏ¢Â³¤ÎÇä¤ê±Û