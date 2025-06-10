NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö11:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:10¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42653.43¡Ê-109.44-0.26%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19602.74¡Ê+72.79+0.37%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª38365¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+255+0.67%¡Ë ²¤½£³ô¼°9ÆüGMT15:15 ±ÑFT100 8821.38¡Ê-16.53-0.19%¡Ë ÆÈDAX 24158.04¡Ê-146.42-0.60%¡Ë Ê©CAC40 7782.83¡Ê-22.04-0.28%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.012¡Ê-0.025¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.490¡Ê-0.016¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.96