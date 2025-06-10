°ñ¾ë¸©¶­Ä®¤Î¹ñÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤Ë¡¢µÕÁö¤·¤Æ¤­¤¿¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿27ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ñ¾ë¸©¶­Ä®¤Î¹ñÆ»¤ÇµÕÁö»ö¸Î¤«¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿27ºÐÃËÀ­¤¬»àË´µÕÁö¤·¤Æ¤­¤¿36ºÐÃËÀ­¤Ï½Å½ý°ñ¾ë¸©·Ù·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¶­Ä®¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹²¼¤êÀþ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤Ë¡¢µÕÁö¤·¤Æ¤­¤¿¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤ò