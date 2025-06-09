µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Ìë¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ÄäÂÚ¤¹¤ëÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤­¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸á¸å7»þ¤¹¤®¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÎÉÕÄ®¤Ç1»þ´Ö¤Ë70¥ß¥ê¡¢¼¯²°»Ô¤Ç69¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´ÎÉÕÄ®¤Ë¤¢¤ëµÜ²¼¶¶¶á¤¯¤Î¸©Æ»£µ£µ£´¹æ¤Ï¡¢£¶£°¥»¥ó¥Á¤Û¤É´§¿å¤·¡¢¼Ö£²Âæ¤¬Î©±ýÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ£³¿Í¤¬¥Ü&#12