6¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦ÂÎ¸³¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÌÚÄÅÀî»Ô¤Ë³«¶È¤¹¤ëÂç·¿ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡ÖJUNOPARK¡Ê¥¸¥å¥Î¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖJUNOPARK¡Ê¥¸¥å¥Î¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê³Ø¤Ó¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê³Ú¤·¤µ¡Ë¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö½»°é¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¡×¡£1³¬¤«¤é4³¬¤Þ¤Ç¤Î4¥Õ¥í¥¢¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1³¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤È¡¢2³¬¡Á4³¬¤òÃæ¿´