HANA¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖBurning Flower¡×¤ò6·î9Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤¬Billboard JAPAN HOT 100¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÛ¿®¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëHANA¡£¿·¶Ê¡ÖBurning Flower¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤Á¡¼¡×¤¬ÃæÆÇÀ­¤òÍ¶¤¦¡¢¾ðÇ®Åª¤«¤Ä¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¡Ê¿¶ÉÕ¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Á¤Á¤Á¤Á¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¶¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡¢°õ¾ÝÅª