アメリカでは2025年に就任したドナルド・トランプ大統領の下、不法移民の取り締まりが厳格化されています。移民の間で強制送還への不安が強まる中、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)による取り締まりを警告するアプリが人気を集めていると、海外メディアのRest of Worldが報じています。Immigration raids fuel demand for migrant safety apps like ConsulApp - Rest of Worldhttps://restofworld.org/2025/immigration-raids