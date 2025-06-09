¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó2»þ´ÖSP¡×(¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°Õ³°¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¤Î3¿Í¤¬¡¢1Ç¯Á°¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤¬¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë»ÜÀß¡ÖÆüËÜ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡×¤òºÆË¬¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·Ãæ¤Î¶âÁê¾ì¤ËÃíÌÜ¡£1¥­¥í1660Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â²ô¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¼Â