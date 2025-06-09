ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×LIVE±ÇÁü ¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡ÊPhoto by Jiro Konami¡Ë 2·î27Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ 2025 TOUR / JUNK¡×¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤è¤ê¡¢¡ÖPlazma¡×¡Ö BOW AND ARROW¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ÊÆÄÅ¸¼»Õ¸ø¼°YouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖPlazma¡×LIVE±ÇÁüº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ 2025 TOUR / JUNK¡×¤Î¹ñÆâ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢2