¡Ú¥Á¥§¥ë¥Ë¥Ò¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜÅö¶É¼Ô¤Ï9Æü¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯Àï»à¼Ô¤Î°äÂÎ°ú¤­ÅÏ¤·¤ÏÆ±Æü¤Ë¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Ï2Æü¤Î¸ò¾Ä¤ÇÊáÎº¸ò´¹¤Î¤Û¤«°äÂÎ°ú¤­ÅÏ¤·¤ò¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£