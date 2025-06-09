ÇÐÍ¥¤ÎÍ×½á¡Ê44¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤Î¡ÈÄ¹ÃË¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Í×¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó7·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¤Ç¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¤¬±é¤¸¤ë¼çÌò¤ÎÍõÂô¤á¤°¤ë¤ÎÉã¡¦ÍõÂô¿ÊÌò¤Ç½Ð±é¡£ºÊ¤ÎÅã»ÒÌò¤ÏÆâÅÄÍ­µª¡¢Ä¹ÃË¤Î¶îÌò¤òÊÁËÜ»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£Í×¤Ï¡Ö¤á¤°¤ë¤ÎÉã¡¢ÍõÂô¿ÊÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡ªÀÄ½Õ´¶Æ°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤È¤·¡ÖÄ¹ÃË¡¢¶îÌò¤Î±ÝËÜ»Ê¤¯¤ó¤Ï¡¢¼ã¤­