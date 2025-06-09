¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹2¡Ý1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê6·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6·î9Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿­¤Î¶ÊÍîËâµå¢ªÂÇ¼Ô¤¬¥Õ¥é¥Õ¥é6·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î8Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­¤¬¶Ê¤¬¤êÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿6ÈÖ