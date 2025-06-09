µð¿Í¤Ï£¹Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë£··î£±£±Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£±£³Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï£³»î¹ç¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò£¶·î£±£°ÆüÀµ¸á¤«¤é¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤ò£±£´ÆüÀµ¸á¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î£³Ï¢Àï¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤Î¥¨¥­¥µ¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£»î¹çÅöÆüÀµ¸á¤ÎÅìµþÅÔ¡ÊÅìµþÃÏÊý¡Ë¤Îµ¤²¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢£¹·î¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÎ¬¾Î¡§£Ç¥¿¥¦¥ó¡¿ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÁ´£¸»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥¨