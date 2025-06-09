Å¾¿¦¤ä¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤äµ¿Ìä¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÎÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Øtype¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î»°¥Ä¶¶¤ê¤µ¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ ¡Ê¼ÁÌä¡ËÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤¤¤ï¤¯¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï5¥«·îÊ¬¡ª ¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡Ê²óÅú¡Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬5¥«·îÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç¯´Ö¤Ç5¥«·îÊ¬¤Ê¤Î¤«¡¢²Æ¤ÈÅß¤Î2²óÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ5¥«·îÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ç°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Âç¤­¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤À¤±¤ÇÁ´¤Æ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë