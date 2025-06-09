Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç6·î9Æü¡¢¡Ö´ôÉì¸©¤ÎÆü¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤é58ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£9Æü¡¢¡Ö´ôÉì¸©¤ÎÆü¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï´ôÉì¸©¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥Ê¥â¡×¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¤Ï¿åÁå¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢1300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÉÅÁÅý¤ÎÄ¹ÎÉÀî±­»ô¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿åÁå¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢±­¾¢¤¬É³¤Ç