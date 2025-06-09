ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢²­Æì¡¦ÆáÇÆ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿²­Æì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬¶¦±é¼Ô¤Î¹­À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤äÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù²­Æì¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²­Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤ÎÍ§¾ð¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤¿¤Á¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®