¡Ö£Ô£È£Å£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä£²£°£²£´¡×²¦¼Ô¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡×±üÅÄ½¤Æó¤¬£¹Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£ÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£±üÅÄ¤Ï¡ÖÂçºå¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë£Ô£È£Å£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä£²£°£²£µ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È£¶·î£·Æü¤ËÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ô£È£Å£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ¡Áº£¡¢Á´À¹´ü¤ÎÌ¡ºÍ»ÕÃ£¡Á¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Ì¡ºÍ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç£²£°£²£µ¤Ë¤â°ì±þ´Ø¤ï