¡ØJ¥ê¡¼¥°¤Îº£¡Ù¤òÅÁ¤¨¤ëJÏÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¡¦¹¾Æ£¹â»Ö¤µ¤ó¡ÖÀîºê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡×¡¦³¤¹¾ÅÄÅ¯Ï¯¤µ¤ó¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡×¾åµ­¤Î2Ì¾¤¬½¸¹ç¤·¡ØÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢þ´ØÏ¢LIVE¡¦ÇÈÍð¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ³¤¯¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢J1ÈÖµ­¼ÔºÂÃÌ²ñ¥é¥¤¥Ö¡Ú±ºÏÂ¡ßÀîºêF¡ßÅìµþV¡Û