¥¢¥ë¥Þー¥Ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤ó¤ä¤ê¤Èµ±¤¯¡¢¿·ºî¤Î¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー¤ò¡¢2025Ç¯7·î4Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î½á¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー¤Ç¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¤Î¤­¤é¤á¤­¤¬¡¢¿°¤Ëµ±¤­¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿°¤ò±é½Ð¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¿·ºî¤Î¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー¤¬ÅÐ¾ì