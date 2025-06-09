»ä¤Ï¥Ï¥ë¥«¡Ê35¡Ë¡£É×¤Î¥¸¥å¥ó¥¸¡Ê35¡Ë¤È¤Ï·ëº§13Ç¯ÌÜ¡£»Ò¤É¤â¤Ï4¿Í¡Ê11ºÐ¡¢8ºÐ¡¢5ºÐ¡¢2ºÐ¡Ë¡£É×¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÏ¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¤ª¶â¤Î¤³¤È¡£º£¤Ï»ä¤âÉ×¤âÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·À¸³è¤Ï¥«¥Ä¥«¥Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²Ãç¤è¤¯¡¢ÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÍÁ³É×¤¬¡ÖÅ¾¿¦¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¤ò¤¹¤ì¤Ðº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤ªµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤ë