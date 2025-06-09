Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ç´Ç¿·Ê¹¤Ï8Æü¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ò¤á¤°¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£¡ÖNintendo Switch 2¡×¤Ïº£·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥àÈÎÇäÅ¹GameStop¡Ê¥²¡¼¥à¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢Å¹°÷¤¬¡ÖNintendo Switch 2¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥Û¥Á¥­¥¹¤ÇÄ¾ÀÜ»ß¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆâÉô¤ÎËÜÂÎ²èÌÌ¤Ê¤É¤¬Â»½ý¤¹¤ë»öÎã¤¬Â¿È¯¤·¤¿¡£Èï³²¤Ï100·ï°Ê¾å¤Ë¾å¤ë