ºî¶È»þ¤Ë¥Ï¥·¥´¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢ÃËÀ­¤¬Âç¥±¥¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¹Æü¤Î¸áÁ°£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢´¨²Ï¹¾»ÔÊ¿±ö¤Ë¤¢¤ë°ìÈÌ½»Âð¤Ç¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»³·Á»ÔÆî´Û¤ÎÅÅµ¤¹©»ö¶È¤ÎÃËÀ­¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥·¥´¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¤ª¤è¤½£³¥áー¥È¥ë²¼¤ÎÃÏÌÌ¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ï£±¿Í¤Ç¥Ï¥·¥´¤Ë¤Î¤Ü¤êºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹©»ö¤ò°ÍÍê¤·¤¿½»Ì±¤¬»ö¸Î¤Ëµ¤¤Å¤­£±£±£¹