¥É¥ë±ß£±£´£´¡¥£³£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£´£±£µ¶áÊÕ¥É¥ëÇä¤ê°ìÉþ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï143.98¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Â­¸µ¤Ç¤Ï144.35ÉÕ¶á¤Ø¤ÈÈ¿È¯¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1439¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢1.1410Âæ¤Ø¤ÈÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤­Â³¤­Á°ÆüÈæ¥É¥ë°Â·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£·¡óÂæ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¤¬¡¢Â­