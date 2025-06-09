ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿MFº´Ìî¹ÒÂç(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤Ï5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï(¡ü0-1)¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£10Æü¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï(¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¤Ç¤ÎAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼é¤ëÁê¼ê¤Ï°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¤Ç¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¼é¤ê¤Ë¤¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¡Éé¤Ë¹Ô¤±¤ë¥Ñ¥¹¤äÂÇ³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥È¥Ã¥×²¼¡¢¥µ