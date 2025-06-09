Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Àï½Ð¾ì¤Ø¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿24Ç¯¸µÆü¤Î¥¿¥¤Àï(¡û5-0)°ÊÍè¤Î¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð(¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï)¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï(¡ü0-1)¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤òÌÀ¸À¤¹¤ëÃæ¡¢10Æü¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï(¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¤Ç¤Ï¿¹²¼¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â