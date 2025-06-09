¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢6·î18ÆüÈ¯Çä¤Î¡Öanan¡×2451¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Öanan¡×¤Î¥½¥íÉ½»æ¤Ï3ÅÙÌÜ¡£Âç¶¶¤ÎÑ³¤µ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥é¡¢Âç¿Í¤Î±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õÆÃ½¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ª¤¯¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¢¡ÈLiKE LEGEND¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ö·ë¹½¶ÛÄ¥¡×¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ê»Ñ¤Ç