ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ö¾¸¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¾¸¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤ÎÂÎ¤ÎÉô°Ì¤Ç¤¹¡ª¤·¤«¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÆÉ¤ßÊý¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¾¸¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦