¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯½é³«ºÅ¤·¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡×¥Õ¥§¥¢¤ò6·î10Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6300Å¹¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÁÖ²÷´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢Á´14¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥Õ¥§¥¢¤òº£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤¿¤Ù¤ëËÒ¾ì¥·¥ê¡¼¥º