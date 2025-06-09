µ¤¾ÝÄ£Çß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢9Æü¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ê¤É¶å½£¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢¼¯»ùÅç¸©Âç¶ùÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Ì¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤ÖºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸²Ãø¤ÊÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£¶å½£¤Ç¤Ï10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ëÂ¾¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢11Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅì¡½À¾ÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢