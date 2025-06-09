6·î9Æü Åê¹Æ ¥È¥ê¥À¥â¥Î»á¤Ï¡¢Æ±»á¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÂè18Â¼¿Í ¥Ø¥¤¥¼¥ë¡×¤Î¸¶·¿²èÁü¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Æ¥¯¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥¨¥ë¥ÕÂ¼¡×¤è¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥È¥ê¥À¥â¥Î»á¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè18Â¼¿Í ¥Ø¥¤¥¼¥ë¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£ º£²óÆ±»á¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢±Ô°ÕÀ½ºîÃæ¤ÎËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¸¶·¿¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¤ª¤ê