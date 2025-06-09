½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬9Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè34²óÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¼ø¾Þ¼°Åµ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï±Ç²èÈãÉ¾²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Áª¹Í°÷¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸·Ì©¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö±Ç²è¿Í¤¬±Ç²è¿Í¤ËÂ£¤ë¾Þ¡×¡£²Ï¹ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿¼Âºß¤Î»ö·ï¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¡Ö¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡×¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊì¿Æ¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿21ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹áÀî°É¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ±ºî¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Æþ¹¾Íª´ÆÆÄ¤¬