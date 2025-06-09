¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÎÂçÌîµµ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ó¥·¥Þ¥«¥ó¥¾¥¦¤¬°ìÀÆ¤Ëºé¤­¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î¡¢¶¯É÷¤ÎÆü¤Ë¤Ä¤Ü¤ß¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢³«²Ö¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2½µ´ÖÃÙ¤ì¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¸«º¢¤Ë¡£6·î8Æü¤Ï¡ÈÂçÌîµµ¥«¥ó¥¾¥¦WEEK¡É¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¡¢Æâ³¤ÉÜ¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬º´ÅÏ¤ª¤±¤µ¤äÆâ³¤ÉÜÂÀ¸Ý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Îµ´ÂÀ¸Ý¤ÎÈäÏª¤Ç¤Ï¡¢Î¥ÅçÎ±³Ø¤Çº´ÅÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâ³¤ÉÜÃæ³Ø¹»¤Î3Ç¯À¸¤¬¹õµ´¤ÈÇòµ´¤òÇ®±é¡£¡ÚÇòµ´¤ò±é¤¸