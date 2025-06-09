¸©Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤È°Ëº´»Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ4Å¹ÊÞ¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ê¤ê¤¶¤ï¡×¤Ç¤Ïº£·î14Æü¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç»ÔÆâ3Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì200ÂÞ¡¢°Ëº´»Ô¤Ï50ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï5¥­¥í2160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Íè½µ¤âÆþ²Ù¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¡Ö¥Ô¥³¡×¤È¡¢ÆüÃÖ»Ô¿á¾åÄ®¤Î¥¹ー¥Ñー¡Ö¥¿¥¤¥Ø¥¤¿á¾åÅ¹¡×¤âº£·î14Æü¤ËÈÎÇä