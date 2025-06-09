¸©¤Ï³«²ñÃæ¤Î¸©µÄ²ñ6·îÄêÎã²ñ¤Ë¸©·Ù¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤Î1¿Í¤ËMisumi¤Î²¬¹±·ûÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¤òÇ¤Ì¿¤¹¤ëµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°Ñ°÷¤ÎÁª½Ð¤Ï¸©·Ù¤Î°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¤Æ½é¤á¤Æ¸©¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±öÅÄÃÎ»ö¤Ï¸©µÄ²ñ¤Ç²þ¤á¤Æ°Ñ°÷¤ÎÁªÇ¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï·Ù»¡¤ÎÌ±¼çÅª¤Ê±¿±Ä¤ÈÀ¯¼£Åª¤ÊÃæÎ©À­¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿µ¡´Ø¤Ç3¿Í¤Î°Ñ°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹