Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖK-1¡×¤¬¡¢2025Ç¯Æâ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç2Âç²ñ¡¢ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Ç1Âç²ñ¡¢·×3Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢6·î28Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ñ¥é¥Ê½£¥¯¥ê¥Á¥Ð¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖK-1 WORLD MAX 2025 -70KG ÆîÊÆ¥é¥¦¥ó¥É¡×¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Ï8¿ÍÀ©¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖK-1 WORLD MAX FINAL 16¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æó¤ÄÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢10·î4Æü¤ËÆ±¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖK-1 WORLD GP