¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï£¹Æü¤Î»²±¡·è»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥³¥á²Á³Ê¹âÆ­ÂÐºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í¢Æþ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤Ïº£·î£¶Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¶ÛµÞÍ¢Æþ¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²£Âô¹âÆÁ»²±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ï¡Ê²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¥³¥á¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤ÆÄÉµÚ¤·¤¿¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤Ã