Ä«¤«¤éÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢9Æü(·î)¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï100¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ô9Æü(·î)¸á¸å8»þ～¡Õ¡¿24»þ´Ö¤ÎÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ ·§ËÜÃÏÊý¤ÈÅ·ÁðÃÏÊý¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç±«Ãí°ÕÊó¤Ï¡¢10ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ËÂç±«·ÙÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ËÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨9Æü(·î)¸á¸å6»þ»þÅÀ Çß±«Á°Àþ¤¬ËÌ¾å¡ÚÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¡Û Çß±«Á°Àþ¤¬10Æü(²Ð)¤Ë¤«