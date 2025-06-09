·§ËÜ»ÔÌò½êËÜÄ£¼ËÅù¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¤á¤°¤ê¡¢»Ô¤Ï¡¢¿·Ä£¼Ë¤Î¿·¤¿¤Ê³µ»»»ö¶ÈÈñ¤ò2026Ç¯3·î¤ËÄó¼¨¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»ÔÌò½êÄ£¼Ë·ú¤ÆÂØ¤¨ Ìó616²¯±ß¡Ö¡Ü¦Á¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î°ÜÅ¾Êä½þÈñ¡×¤¬È½ÌÀ¿·¤¿¤Ê³µ»»»ö¶ÈÈñ¤ò2026Ç¯3·î¤ËÄó¼¨ ·§ËÜ»ÔÌò½ê¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÜÄ£¼Ë¤ò¡ÖNTTºùÄ®¥Ó¥ëÀ×ÃÏ¡×¤Ë¡¢Ãæ±û¶èÌò½ê¤ò¡Ö²ÖÈªÄ®ÊÌ´ÛÀ×ÃÏ¡×¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 6·î9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»ÔµÄ²ñ¤Î