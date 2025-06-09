¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅì±À¤¦¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó7·îÆÃÂç¹æ¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡ËÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¿¬¤Î¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Í¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ÎÅì±À¤¦¤ß¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢YouTuber¡¢ÇÐÍ¥¡Ä¥Þ¥ë¥Á¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¤¦¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤¿ÆâÍÆ¡£Æ±»ï¤ÎÅÐ¾ì¤Ïº£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Ç¡¢G¥«¥Ã¥×&100cm¥Ò¥Ã¥×¤ÎºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆB4¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈÎ¾ÌÌ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤