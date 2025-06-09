»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯6·î9Æü¡¢À­Åª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï2025Ç¯4·î4Æü¤È7Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ4¾òÀ¾2ÃúÌÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Î¾å¤ê¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢½÷À­3¿Í¤Î¸å¤í¤«¤é¾®·¿¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿4·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¿·Àî3¾ò18ÃúÌÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¡¢40ÂåÃËÀ­¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤¿µ¿¤¤