¾¦²È¤¬»Ù¤¨¤¿·³»öÎÏ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¡×¤È¤Ê¤êÉð´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¹¾¸Í»þÂå¡¦18À¤µª¸å´ü¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢µÞ·ã¤ËÂçºä¤Îºæ¤Ç¤ÎÅ´Ë¤¤Î¼õÈ¯Ãí¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢­¤Ê¤¼ÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¡¦¹¾¸Í»þÂå¤Ë¡ÈÅ´Ë¤¥Ð¥Ö¥ë¡É¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡ª¡©¹¾¸Í¸å´ü¤ÎÉð´ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÂÖ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û°¦ÃÎËüÇî¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´ÛÅ¸¼¨Êª¡Ö¼ï»ÒÅç²ÐÆì½Æ¡×¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÆî²¼À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤ËÉ¤Î°Õ¼±¤¬¹â