¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡È¾¯¤·¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤µ¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¥¢¥Ã¥×¡×¡È¾¯¤·¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤ò»Ü¤·¤¿½©¸µ¿¿²Æ½©¸µ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö´é¼þ¤ê¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤É¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦±é¤¹